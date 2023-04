Rodrigo Cuevas responde contundente a Miguel Bosé tras decir que en la Transición había más libertad

Jordi Évole ha entrevistado al cantante Rodrigo Cuevas en su programa de este domingo de Lo de Évole. El artista asturiano ha respondido contundente a las palabras de Miguel Bosé cuando afirmó que en la Transición había más libertad.

En una entrevista en El País, y también durante su aparición en El Hormiguero, Bosé afirmó que durante ese periodo tras la muerte de Franco había más libertad que en la actualidad. "Teníamos más libertades en la Transición que ahora. Lo sé porque lo he vivido", dijo en El País.

Así, en un momento de la entrevista a Cuevas, Évole ha planteado que "hay una tendencia ahora, cada vez con más feligreses y feligresas, que dice: 'Antes había más libertad'". "Eso es mentira", ha respondido el artista rápidamente.

Además, ha recordado las palabras de Miguel Bosé en El Hormiguero y ha lanzado una pregunta clara: "¿Cómo no saliste del armario hace 40 años?". En ese momento ha cuestionado si lo que contó Bosé sobre su infancia, cuando su padre le obligó a matar a un ciervo, le parecía "más libertad que educar normalmente a un hijo en una verdadera libertad".

"Ellos vivieron con más libertad porque les daba igual lo que pasara a su alrededor, porque con la juventud pasa eso, no quiere decir que la sociedad fuera más libre", ha añadido Cuevas.

Y ha sentenciado: "Les jode que de repente haya gente que haya dicho: 'Hasta aquí. Ya no te vas a poder reír de mí, ya no vas a poder hacer un chiste, como hizo Martes y trece, sobre una mujer maltratada. Pues claro que no, ya no vas a poder reírte de mí, porque esto no es una situación de risa'. No es risa".