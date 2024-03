Rompe el contador de me gusta con su réplica a un cliente que reservó en su restaurante y no fue

Uno de los comportamientos que más daño hacen a los restaurantes es que un cliente reserve una mesa y, después, no vaya ni avise de su ausencia, ya que hace perder a los hosteleros una mesa que podrían haber aprovechado.

Para evitarlo, algunos locales ya solicitan una fianza o una cantidad concreta de dinero para poder formalizar la reserva. Otros, en cambio, tratan de dar lecciones a quienes les hacen esas jugarretas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Es lo que ha hecho el Restaurantes Las Cumbres, situado en Cabezo de Torres, Murcia, que ha compartido en las redes sociales la conversación que ha tenido por WhatsApp con un cliente que no se presentó.

"Buenas tardes, soy Óscar, de Las Cumbres. Tenemos una reserva", dice el hostelero. El cliente pide perdón por no avisar pero el cocinero prosigue: "El arroz está hecho a falta de echar el arroz. Puedes pasar a recogerlo".

"No vamos a ir. Se me ha olvidado avisar. Pero se ha cancelado", dice el cliente. El hostelero simplemente pregunta: "¿Y qué hago con el arroz?". Pero el comensal responde de forma maleducada: "Lo normal sería no hacerlo si no voy. Al menos confirmar la reserva. Lo siento".

Y entonces llega la lección del hostelero, que supera en menos de un día los 3.000 'me gusta': "La base del arroz se prepara durante la mañana para que cuando lleguéis lo tengáis en la mesa en 20 minutos".

"Te digo esto para que, si es posible, no vuelvas a hacerlo. No solo a nosotros, a cualquier sitio. Estas cosas hacen daño porque en hostelería tenemos pocos días rentables a la semana y uno de ellos es el domingo", prosigue.

"Hoy he tenido que decirle a varias mesas que no tenía sitio y se me ha quedado la vuestra sin aprovechar. Encima nos dejáis aquí hecho un arroz de marisco nada menos, que cuesta dinero y tiempo hacerlo. Por favor, a otra vez empatiza con la gente que está todo un festivo trabajando. Un saludo", finaliza.