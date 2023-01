Rufián se dirige a Vox y sus palabras aún retumban en Twitter: se han visto decenas de miles de veces

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha protagonizado un minuto en el Congreso, refiriéndose al PP y sobre todo a Vox, que está teniendo gran repercusión en Twitter, donde acumula más de 70.000 reproducciones en poco más de 12 horas.

"Señorías, una vez más: los derechos no obligan. El derecho al divorcio no te obliga a divorciarte, el derecho al matrimonio homosexual no te obliga a casarte con un o con una homosexual", empieza diciendo.

Y prosigue: "El derecho a una muerte digna no te obliga a morir. El derecho al colectivo trans no te obliga a ser trans. Y el derecho al aborto no te obliga abortar".

"Los derechos no obligan, son las derechas las que obligan", sentencia antes de rematar: "Y así hay que decirlo, porque cuando a la derecha le importa muchísimo el latido de un feto no nacido y muy poco las condiciones de vida de un menor abandonado que ha llegado en patera o en los bajos de un camión, lo que demuestran es que su única religión es el dinero. Y que su única patria es el mercado y que son unos hipócritas".

Por lo demás, y según informa Europa Press, Rufián ha aprovechado el debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que el PSC apoye los Presupuestos en Cataluña y para avisarle de que, si no lo hace, "todo el mundo sabrá que es por un cálculo electoral".

Rufián ha instado al jefe del Ejecutivo a aprovechar el tiempo que le queda a este Gobierno de coalición a "hacer lo que se debe hacer", máxime cuando se desconoce si habrá oportunidad de reeditarlo tras las generales de final de año.

Por ejemplo, le ha dicho, facilitando la aprobación de las cuentas catalanas que, le ha recordado, incluyen 1.300 millones para la sanidad y medidas para intentar paliar las listas de espera.

"¿Que no haya Presupuestos en Catalunya afecta a ERC? Sí ¿Y al PSC? También, pero afecta más a la gente. En los meses que quedan ¿por qué trabajar para nuestros partidos si podemos trabajar para nuestros países?", le ha preguntado a Sánchez.