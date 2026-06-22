Rufián menciona 'Horizonte' de Iker Jiménez en lo de Ábalos, Koldo y Aldama y el presentador toma esta decisión después

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Esto ha provocado un alud de reacciones y la de Gabriel Rufián, con permiso de Antón Losada, ha sido una de las más comentadas de X.

"Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si 'colaboras' libras. Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte. Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar no resistir", ha dicho el diputado de ERC, que ha puesto el foco en la poca pena de Aldama en comparación con Ábalos y Koldo.

Mucho ha llamado la atención esa mención expresa a Horizonte, el programa de Iker Jiménez en las noches de Cuatro. Lo curioso es que, poco después de este tuit, el periodista ha anunciado que este lunes por la noche estará Aldama su plató.

"21:40, noche de lunes, Horizonte. Va a estar Víctor de Aldama en el plató. Y, además, ante los periodistas. Los periodistas clave que frente a viento y marea han informado de toda esta historia. Puede ser una noche bastante histórica", ha anunciado Jiménez en un pequeño vídeo de 20 segundos en sus redes.

Ni cárcel ni devolver el dinero

Aldama ha recibido una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, pero no entrará en la cárcel por su "aportación al descubrimiento de los delitos".

Pero aún hay más. El Supremo tampoco le obliga a devolver la comisión de 3,7 millones que pedía la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas. El Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros.