La reacción de Antón Losada a la condena a Ábalos, Koldo y Aldama: "Delinque y delata. Que sale gratis"

Lunes 22 de junio de 2026, saltó el premio gordo. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

De este modo, el exsecretario de Organización del PSOE ha pasado en cinco años de ser mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministro a ser condenado a prisión.

Lo que ha llamado la atención de muchos es que Aldama no va a entrar en prisión "por su aportación al descubrimiento de los delitos" a lo largo del juicio. "El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año", destaca la sentencia.

Reacciones en masa

Esto ha llegado hasta el tertuliano Antón Losada, que ha dejado una frase que no para de compartirse en redes sociales por su claridad: "Delinque y delata. Que sale gratis". Una frase que hace referencia a la condena a Aldama.

El tribunal destaca lo siguiente: "Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción".

También ha definido lo de Aldama el diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha afirmado: Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si 'colaboras' libras. Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte".

Y ojo a la frase final: "Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar no resistir".