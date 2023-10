Sale de fiesta por Ámsterdam y alucina con lo que ha visto 

El popular usuario de TikTok y creador de contenido Carlos García, conocido por todo el mundo como @carliyoelnervio, está arrasando en la red social de moda al compartir lo que ha visto de fiesta en Ámsterdam (Holanda).

"Son las 3 de la mañana, estamos en Ámsterdam saliendo de fiesta... En mi vida he visto yo tal abuso de sustancias como está teniendo esta gente. Parecen máquinas de escribir", llega a decir el joven andaluz.

García insiste en que no está de broma y que se ha quedado ojiplático de todo lo que está viendo: "Tengo 25 años ya y he visto cosas, pues yo me he quedado como un niño pequeño mirando para un lado, para otro y para otro".

"La madre de más de un holandés estará durmiendo tranquilita la mujer sin tener ni idea del monstruo de hijo que tiene. Madre mía, como algún día se meta en mi galería porque yo lo he grabado todo...", remata el joven, cuyo vídeo está siendo muy compartido.