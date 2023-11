Se da cuenta de nunca ha visto un anuncio de este electrodoméstico y a más de uno le vuela la cabeza

Ver anuncios en redes sociales y en televisión es una afición que tienen muchas personas. Es más, en plena semana del Black Friday, donde muchas empresas tiran la casa por la ventana y ofrecen electrodomésticos y todo tipo de productos a precios más bajos (si es que no los han subido antes), estos anuncios se multiplican por todas partes.

Una usuaria de TikTok ha dejado a muchos de piedra al dejar una curiosa reflexión: ¿por qué no existen los anuncios de microondas?

"¿Alguien ha visto alguna vez algún anuncio de un microondas? Yo no he visto nunca un anuncio de un microondas. Estaba en la ducha y digo: ¿por qué lavavajillas sí y microondas no? ¿Cuál es la cuestión aquí?", se ha preguntado en un vídeo que dura 23 segundos pero que ha hecho reflexionar a miles de personas en la red social china.

"Y secador de pelo ? y de canicas? y de guitarras ? bombillas, etc", "Yo creo q es porqué se venden solos… quien no tiene un microondas?", "tampoco hay anuncios de sombreros, que mundo más triste la verdad" y "Creo que no hay anuncios de electrodomésticos en general y que los anuncios en los que salen lavavajillas son de limpia lavavajillas" son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Hasta Worten ha respondido diciendo: "No has visto nuestro perfil verdad".