Se encuentra a la cantante de una canción MUY famosa y lo que ocurre provoca las risas en la red

La usuaria de TikTok @clarlwt ha publicado un vídeo explicando lo que ha ocurrido tras encontrarse a Vicco, autora de la famosa canción 'Nochentera', una de las más sonadas de los últimos meses.

"Fuimos a cenar al restaurante del pueblo con unos amigos y en la mesa de al lado estaba ella. Iba con Yeri y Guille estaba al lado, que no se enterada de nada de lo que tiene que ver con el panorama musical", ha empezado diciendo.

Antes de seguir relatando lo sucedido ha advertido de que "podría estar al lado el mismísimo Raw Alejandro" que su amigo no se percataría.

Tras preguntarle al mismo joven si conocía la mencionada canción, este ha empezado a cantar "gritando", percatándose la artista musical de que era su tema.

Para que no pensara mal, se ha acercado a ella a explicarle lo que había ocurrido: "Perdona, es que le estaba diciendo el 'temazo' que has hecho y se ha venido arriba. La chica muy maja y muy mona nos dijo que no nos preocupáramos".

Finalmente, comentaron lo sucedido poco después para terminar concluyendo con que Guille no se entera de nada.