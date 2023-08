Se corta el pelo en Polonia y lo que le hacen da la vuelta al mundo: "Puedes hacer frente a esto"

El usuario de TikTok @javisugiere está dando la vuelta al mundo tras subir un vídeo a esa red social en el que muestra cómo le dejaron el pelo tras ir a cortárselo a un establecimiento en Polonia.

"Me pongo a llorar. Me hicieron esto. ¿Qué putas? Todo iba bien y la vieja coge y yo sí siento que me pasa algo por acá, pero yo me imaginé que estaba como cortando los pelitos chiquitos. Cuando veo el espejo y veo este hueco... o sea, no, esto está horrible", dice mientras muestra el resultado.

"Miren esto, me dejó básicamente el pelo a la mitad de la cabeza. Estoy que me muero. ¿Saben? Lo horrible de eso no es esto, lo malo de esto es que en una semana voy a tener pelo acá, se va a ver como si acá estuviera calvo y... ¡no! No, no, no. Estoy que me muero, no sé si decirle a la vieja que me corte todo. No sé qué hacer", relata.

En otros vídeos el usuario muestra la solución que ha encontrado: ponerse un gorro. El vídeo ha provocado tal avalancha de comentarios y de bromas que él mismo ha respondido con humor.

Además, aclara que pensó incluso en no pagar a la peluquera, que finalmente sí pagó.