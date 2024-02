Se encuentra con una descripción en Tinder para olvidar y la réplica que le da es de época

La usuaria de TikTok Sara Solomando se define como feminista y antirracista: "Señalar red flags es mi superpoder". En una nueva publicación en su perfil (@sarasolomando) ha enseñado la descripción de César, de 42 años, en la aplicación de citas Tinder y ha dado una réplica para enmarcar.

Así es como se define César: "Sólo españolas, no iberomaericanas. Sólo tenemos en común el idioma. Me gusta el deporte al aire libre, la lectura, la montaña, los idiomas, viajar, la historia, el bricolaje, la cocina....".

Y esto es lo que (no) busca: "Las que buscan un tío de más de 40 (años) sin hijos, ¿qué pensáis, que sois Peter Pan? Lo normal es tener hijos, no gatos o perros en reemplazo de estos. ¡Ah! Me hace mucha gracias las tías que rondan los 40 y quieren parecer que tienen 23".

"Igual César no se da cuenta, pero todo mal", ha afirmado Sara en un principio. Lo que más le ha parecido ("quizá") gracioso de todo esto es que él, "con 42 años, vayas de moderno y digas que te gusta la cultura, los idiomas, la historia... Cuando en realidad eres un xenómero".

La réplica no ha parado hasta que ha concluido con una opinión clara sobre lo que acababa de leer: "Quieres aparentar ser culto guardando esa misoginia y esa xenofobia tan interiorizada". El vídeo ya ha aclanzado las 70.600 reproducciones y los 3.570 'me gusta'.