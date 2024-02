Se genera debate por esto que dice un usuario sobre la canción de Dani Martín sobre Ester Expósito

El creador de contenido Diego Varjak ha publicado un vídeo dando su opinión acerca de la canción de Dani Martín sobre Ester Expósito, generando un gran debate sobre si está bien o no.

"Eres un antisistema de tu época, te metías con los pijos, y ahora de repente tienes 47 años y estás escribiendo una canción sobre una niña de 24, que es lo que más me preocupa de todo este tema...", ha expresado sobre el cantante.

"Yo sé que Ester Expósito se ha pronunciado y ha dicho que es tu fan, que te escuchaba cuando era pequeña, porque cuando tú tenías 24 años y estabas dedicándote a la música, yo estaba naciendo. De verdad, me preocupa...", ha expresado sobre la actriz.

Lo que no ha entendido el usuario, según su relato, es si de verdad le gusta Ester Expósito o si lo que busca es estar en contacto con una generación nueva "a la que no está sabiendo llegar". "No sé si es el camino, pero me da 'cringe'", ha culminado.

"Puede hacer lo que quiera con su vida, hacer conciertos rememorando sus canciones, y ha decidido hacer esta mierda de canción, pero lo que más me preocupa es que detrás va el disco", ha manifestado.

El resto del discurso ha ido por la misma línea en la que ha criticado la diferencia de edad entre Dani Martín y Ester Expósito, pero muchos usuarios, de los más de 400 comentarios, han creado un debate. Por un lado, han quitado hierro al asunto: "¿De verdad os creéis que a ella le ha sorprendido? ¿Que no hay trabajo detrás con ella misma? Suena al Canto del loco".

Por otro, los que opinan igual que Varjak: "Lo preocupante es que hay mucha gente que dice que la edad no importa o que es normal". El vídeo ha acumulado más de 140.000 reproducciones y 6.000 'me gusta'.