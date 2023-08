Se mete en el agua para rescatar un iPhone... y el final no se vio venir

El usuario de Tikok @randomweycontent ha subido un llamativo vídeo a esa red social, grabado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en la que aparece tratando de rescatar un iPhone que se había caído al agua.

Como se puede apreciar en el vídeo, la tarea no es fácil y el joven protagonista pasa un rato muy malo para llevar a cabo el cometido. "Me acabé metiendo a un acuario porque a mi amiga se le cayó el iPhone", explica.

Tras meterse en el agua hasta la cintura intentando esquivar los peces que había allí, el joven acaba explicando cómo acabó todo.

"Después de muchísimo tiempo con el pie pasándolo por todos lados... dijimos: 'Venga, vamos a rezar un padre nuestro'. Y, al acabarlo, apareció en el fondo el iPhone. De repente toqué y estaba grabando. El móvil.... murió. No ha sobrevivido, amigos", explica.

Un usuario, tras ver el vídeo, ha señalado: "Pues a mi amiga se le cae el móvil y se mete ella vamos, no me meto yo en ese agua ni aunque me den dinero". Y otro, en la misma dirección: "Pero que se meta la amiga hombre 😂😅".