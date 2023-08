Se monta un pedazo de debate por este cartel en la terraza de un bar

La hostelería y todo lo relacionado con este mundo está cada vez más en boca de todos gracias, en parte, al contenido que publican perfiles como Soy Camarero, donde se pueden ver reseñas, carteles y conversaciones laborales entre empresarios y trabajadores que no son del todo alentadoras.

Este fin de semana ha liado una buena en Twitter al compartir un cartel colocado en la terraza de un bar: "Tiempo máximo por cada consumición en terraza 30 minutos. Gracias".

Un tuit que ha llegado a más de 230.000 personas y que cuenta con cientos de comentarios de todo tipo, muchos a favor de esta apreciación dirigida a los clientes del bar y otros en contra.

Estos son algunos de los mensajes: "Fácil: te ahorras el cartelito. Si no necesitas la mesa, que se queden el tiempo que quieran aunque obviamente les preguntes cada x tiempo si necesitan algo más. Si la necesitas y llevan un buen rato sin consumir (y no quieren nada más), les vuelves a preguntar si necesitan algo más y que por favor necesitas la mesa porque hay clientes esperando para sentarse. Simple y sencillo".

Otro asegura: "Hace ya 35 años que me dedico a esta profesión por que gusta,pero es cierto que no estamos nada valorados, somos los criados de las terrazas según muchos,y luego se quejan...".

"Yo no dejaría a la gente consumir un café con la excusa de ponerse a leer un libro o trabajar con el ordenador… Las cafeterías están para tomar un café… Estoy harta de ir en el descanso a cafeterías donde una persona usa una mesa durante horas para trabajar y solo toma un café", afirma otra.

Otro comenta: "Necesitan algo más? No? Les limpias la mesa y a los 10 minutos pasas a tomar nota como si fuesen clientes nuevos".

También hay persona en contra: "Leo eso, y no me siento. Pues anda que no hay bares", "Una invitación a ni sentarme en la mesa" y "Lo veo a diario en un bar cerca de mi trabajo, lo único que he visto es que ha perdido mucha clientela" dicen otras personas que no están a favor del cartel.