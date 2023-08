Se queda tirada en la carretera con "desconocidos" tras estropearse el BlaBlaCar en el que viajaba

BlaBlaCar es uno de lo servicios más utilizados entre la ciudadanía porque permite compartir vehículo al viajar para, entre otras cosas, repartir los gastos de combustible.

Así ha viajado la usuaria de TikTok @lahijadeljequereal al sur de España, pero, en esta ocasión, ha tenido un contratiempo con el coche en el que iban, y así ha relatado lo ocurrido.

"Se ha roto el coche y me he quedado en mitad de la carretera haciendo un picnic con personas desconocidas. Ya somos mejores amigas", ha empezado diciendo junto a una de las pasajeras.

Al instante, ha grabado a otro de ellos bajando desde el quitamiedos para salir de la carretera a punto de caerse al suelo tras un resbalón. El percance ha tenido lugar a las 16:30 de la tarde, "justo con el sol" pegando de lleno, en mitad de Andalucía.

"Mi vida es una película. Ya no quiero más películas. Solo quería ir a mi casa", ha dicho a continuación. Sin embargo, ha admitido que no están tan mal. "Zacarías, el conductor, ya ha llamado a la grúa y mientras me estoy comiendo un bocadillo", ha retransmitido la joven.

Al final, se han desplazado hasta Granada en Taxi, ya que el servicio del seguro no llegaba a ninguna otra localidad.

"Como siempre le veo el lado bueno a todo lo malo, mira qué bien que voy a poder ver a una de mis mejores amigas", ha sentenciado, para terminar, al conocer el inesperado lugar de destino.