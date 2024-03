Se queja en su trabajo de algo que le quitan de la nómina: los usuarios se preguntan si es una broma

El usuario de TikTpok @jadaay_ se ha indignado al darse cuenta, más de un año después de trabajar para la misma empresa, que le quitan 300 euros al mes de IRPF y ha montado un discurso que ha dejado sorprendidos a los internautas.

"No sabía que me quitaban de la nómina la Seguridad Social, me he dado cuenta hoy, llevando trabajao un año y medio en la empresa donde estoy", ha expresado al inicio del vídeo, que ya han visto más de 33.000 personas.

"He hablado con mi responsable y lo que no entendía es que me decía que este era mi salario neto y este el bruto, y digo yo, ¿eso qué es? Si la nómina me la envían telemáticamente, no me dan un papel que está bruto o neto", ha expresado.

La bola de nieve sigue creciendo: "Si es la Seguridad Social, para los médicos o lo que sea, voy a urgencias y me atienden seis horas más tarde, no sé si de verdad me vale la pena pagar a gente que me atiende seis horas más tarde".

"Es broma, ¿no?", ha expresado un usuario. Es lo que realmente sospechan todos. Aunque no haya indicios de que se trata de humor, todo indica que tiene muchas probabilidades de serlo.