Un sexólogo impacta en Twitter al contar la pregunta que le hizo una joven de 17 años

José Luis García, sexólogo y psicólogo clínico, ha impactado en Twitter y llamado a una profunda reflexión al contar en esa red social el testimonio y la pregunta que le hizo una joven de 17 años.

"Yo no quiero perder a mi novio. Estoy muy enamorada de él, pero quiere que se la chupe y luego darme por detrás, y asfixiarme, como en el porno que vemos", le empezó planteando la chica.

Y añadió: "A mí no me gusta. Usted que es sexólogo ¿podría ayudarme a q deje de dolerme y me guste como a la chica de la peli?".

El experto alerta a continuación de que "la pornografía violenta está cambiando las prácticas sexuales de no pocos jóvenes". Y enlaza a un artículo escrito por él mismo en el que señala que "la inmensa mayoría de los menores y jóvenes (también adultos) consumen porno con ese tipo de características en Internet".

"En España, algunos comienzan a los 8 años, otros incluso antes. Las niñas algo menos, pero en determinados países como Suecia o Australia ya se están acercando en torno a los 16 años", subraya.

Además, asegura que no tiene dudas de que "consumir con frecuencia vídeos pornoviolentos, en un contexto de excitación y placer, puede producir cambios de muy diferentes órdenes en los comportamientos de quienes se exponen reiteradamente".

"Pueden afectar, en diferentes grados según cada caso, a la información, los valores, a las actitudes y a sus conductas sexuales, máxime si son menores", alerta antes de señalar que hay dos conductas deberían preocupar especialmente: la asfixia y la penetración anal.