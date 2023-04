Silvia Alonso cuenta por qué abordó de ese modo su última entrevista en 'La Resistencia'

La actriz Silvia Alonso ha hablado en Días de tele, el programa de Julia Otero en TVE, de su último paso por La Resistencia, el show de Movistar presentado por David Broncano, su pareja.

La protagonista de Veneciafrenia ha explicado que ya fue una vez al programa que no supo como manejar la situación de compartir plató junto a Broncano: "Yo no sabía cómo manejar esto y no lo hablamos y yo me bloquée mucho porque de repente todo eran bromas sobre eso y no supe cómo gestionar eso a nivel público".

Pero en la segunda visita decidió dar un giro radical a la estrategia: "Aquí tampoco hablamos nada pero dije bueno, póntelo a favor, ya está".

En esta última entrevista tanto Alonso como Broncano hablaron sin ningún tapujo de su relación y ambos dejaron todo tipo de bromas. La actriz llegó a soltar un "al final follamos aquí" cuando el cómico dijo que la entrevista estaba yendo bien.

Además, la intérprete le hizo entrega de un regalo que, al principio, Broncano no quería mostrar: "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas pero otra son cosas privadas. Estás loca".

"Hace un año tuve covid, era su cumpleaños y te hice un cuadro con mucho amor, basado en una foto nuestra. Me pareció un regalo increíble porque él me quedó bastante bien pero yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro… Lo pones en casa y venga quien venga puede ser cualquiera", dijo ella sobre el regalo ante las risas del público.