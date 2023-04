El sincero mensaje de Mercedes Milá tras las polémicas palabras de William Levy por su entrevista

La presentadora Mercedes Milá ha reaccionado este sábado tras la polémica que se formó por las palabras del actor William Levy —quien saltó a la fama en España por su papel en la serie Café con aroma de mujer— en una entrevista en El Mundo, en la que le preguntaron por otra realizada previamente por la catalana.

La periodista entrevistó a Levy en un programa especial para Movistar Plus+ en el que pudo hablar con el cubano en un tono informal. En este encuentro, además, la presentadora abrazó y coqueteó con el entrevistado.

En la entrevista del diario El Mundo le preguntaron por la charla que protagonizó con la que fue presentadora de Gran Hermano. "Mercedes Milá declaró varias veces su amor por ti. ¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?", planteó la periodista. A lo que el actor respondió: "¡Claro que no! Va preso, va preso, ¿o no? Entonces, estamos mal". Sin embargo, Levy destacó que no se sintió "acosado sexualmente" por la presentadora.

Ante el revuelo provocado tras estas declaraciones, Milá ha publicado este sábado un mensaje en sus redes sociales. "Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí mil veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto", ha manifestado la periodista.

"Si la entrevista que yo te hice en el teatro Pavón la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices: 'Estaría preso'. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir hacerte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo, estar cariñosa y no pasó nada", ha agregado.

"Así que esto es para ti. Gracias por lo que has dicho, porque tienes razón. Y gracias por la demostración de cariño que también haces en la entrevista, porque es evidente que cuando yo dije que tú ya no me habías escrito, que ya no me habías llamado... era una mezcla de risa y de medio corazón. Tú dices: 'Bueno, yo no me puedo ocupar de eso'. Pues tienes toda la razón del mundo", ha concluido Milá.