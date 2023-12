Sólo los muy observadores han visto un detalle muy significativo en esta imagen de Isabel Preysler

La visita de Isabel Preysler a El Hormiguero ha provocado un aluvión de reacciones en las redes sociales y, algunas de ellas, se centran en un detalle que no es nada fácil de ver.

La usuaria Amalia Enríquez es una de las que se ha dado cuenta: "El lado bueno de Isabel Preysler es el derecho. La primera vez que fue a El Hormiguero se puso a la derecha de Pablo Motos. Hoy iba directa al mismo sitio, pero Pablo, esta vez, se quedó en su sitio".

Y añade: "Es la primera vez desde que la conozco, que son muchos años, que está del otro lado". Otros usuarios se han dado cuenta de eso pero han añadido otro detalle: los planos durante la entrevista no eran los mismos que con otros invitados, ya que evitaban en todo momento mostrar el lado de izquierdo de Preysler y la enfocaban siempre de frente.

Su anterior visita a El Hormiguero fue en abril de 2015, cuando tanto ella como Pablo Motos explicaron el asunto del perfil. "La gente notará que estamos cambiados, ¿por qué te gusta más ese lado?", le preguntó el presentador.

"Porque tengo mejor este que éste", contestó señalando el perfil derecho de su cara Preysler, que dijo que se dio cuenta de que tenía un lado bueno al separarse de Julio Iglesias.

"Me di cuenta cuando me separé de Julio, porque él tiene su lado bueno y yo no sabía que tenía un lado malo. Él siempre se colocaba de su lado bueno en las fotos y a mí siempre me colocaba de mi lado malo. En todas las fotos que veía yo de esa época veía que estaba pepona", explicó.