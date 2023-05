Tan sutil como implacable: la frase de Wyoming al ver lo que hizo Ayuso en el debate de Telemadrid

Han pasado varios días pero el debate de los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid en Telemadrid, el único al que va a asistir Isabel Díaz Ayuso en esta campaña electoral, sigue dando que hablar.

Y da que hablar sobre todo por el momento que protagonizaron la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, y la presidenta de la región. La representante de la formación morada le quiso entregar a Ayuso el libro Morirán de forma indigna, escrito por el exconsejero Alberto Reyero, donde cuenta qué pasó con los ancianos de las residencias de Madrid en la primera ola de la pandemia.

Jacinto le fue a dar el ejemplar y Ayuso no se lo aceptó. De hecho le llegó a decir que estaba invadiendo su espacio personal y que no se acercase.

Ahora, El Gran Wyoming ha hablado de este momento este miércoles en El Intermedio y ha sido tan sutil como rotundo a la hora de valorarlo. "No, no, por favor, no se acerque. Fufufu, no invada mi espacio con un libro. Cómo se ha puesto. Le ha faltado decir que no se fiaba, que se empieza por cogerles el libro y te acaban ocupando el atril", ha afirmado. Pero la frase más contundente ha llegado después: "De todas maneras la señora Ayuso es coherente y ha hecho con este regalo lo mismo que hizo con los ancianos de las residencias: pasar de ellos".