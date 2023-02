TikTok no da crédito con lo que le ha pasado a este usuario en un viaje en BlaBlaCar 

El usuario de TikTok @adrianespiinosa_ ha publicado un vídeo en la red explicando cómo ha sido su primera experiencia en BlaBlaCar, porque no ha podido ser más extraña. De hecho, ha causado tanta expectación en la plataforma que ha acumulado más de un millón de visualizaciones y casi 110.000 'me gusta'.

Lo curioso de todo es que el internauta no había hecho uso de este servicio de viajes compartidos porque le daba "miedo" que le pudiesen hacer daño. No obstante, aunque daño no le hicieron, el viaje no puso ser más surrealista.

"Yo había quedado con Antonio, el de BlaBlaCar, que tendría unos 45 años, y me dijo que se iba a parar (antes de salir) en una tienda. 'Si viene alguien pita, me dijo', porque es que dejó el coche ahí en medio", ha empezado relatando el tiktoker.

Cuando salió de la tienda el conductor, "a los cinco minutos", se metió en el coche y sacó de una bolsa dos tangas que había comprado para su mujer, que, según le contó, estaba enfadada con él: "Y me dice: ¿qué te parece? Y le dije 'la verdad es que no lo sé, Antonio, conmigo poco los vas a usar'".

Pero esto solo fue el principio del camino porque, en ese momento, todavía no habían llegado las otras dos personas que iban también a formar parte del viaje: "Un notas con rastas y la guitarrita y una muchacha de mi edad que parecía la prima de Santiago Abascal".

El usuario ha explicado que durante el camino, "nadie hablaba", hasta que, de repente, el chico pidió parar en una gasolinera: "Paramos en un sitio de 'mala muerte' y me bajé porque se había bajado todo el mundo. Me puse a hablar con el rastafari por el camino y de repente me enseña el móvil con una foto de una chica en Tinder".

Resulta que el chico había hecho 'match' en esta aplicación de citas con la chica que iba también en el vehículo. Y esa era la razón de que hubiesen parado en la gasolina. Ambos se metieron juntos en los servicios del lugar, por lo que tardaron en salir, dando a entender que mantuvieron allí relaciones sexuales.

No obstante, no acaba aquí. Tras terminar en la gasolinera, continuar su camino y llegar al destino, apareció la pareja de él. "Cada uno saca sus maletas y, de repente, llega una rubia gritando (de alegría) y le besa en la boca al rastafari. La de Vox ni miró, y yo me fui", ha finalizado, sin dar crédito a lo ocurrido.