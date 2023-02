Toñi Moreno revela cuánto tiempo lleva sin tener sexo: "Lo llevo con dignidad"

Toñi Moreno ha hablado en Cuidkers, el podcast sobre la familia que presenta en Podimo, de cómo está siendo su vida sexual desde que es madre. En una charla con Tania Llasera, la presentadora de TVE ha contado que lleva más de dos años sin relaciones sexuales.

La periodista ha explicado que le suelen preguntar "¿en serio que no has ligado nada desde que tienes la niña?". "Pues llevo exactamente dos años y medio sin... mira, tengo el control ahora mismo con la mandíbula desencajada", ha dicho en tono de humor.

Y ha añadido: "¿No se me nota verdad? No tengo el color verde de piel ese que... no lo tengo. No se me nota porque lo llevo con dignidad". En el mismo programa, Moreno habló de la maternidad y le tiró, en tono de humor, un dardo a Ana Rosa Quintana. "Todo el mundo te dice 'mira Ana Rosa que tuvo mellizos con 50 y no sé cuántos'", ha dicho Tania Llasera.

"Ana Rosa nos hizo pensar a todas, esto se lo digo a ella que se lo digo muy de broma pero muy de verdad, tú lo hiciste tan fácil. Ibas ahí con tus mellizos tranquilamente que nos hiciste pensar a todos que esto era sencillo", ha dicho antes de decir que tuvo embarazo "horroroso", un parto decente y un postparto muy duro.