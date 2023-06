Un trabajador de la SER entra en directo con Àngels Barceló para reivindicar su acento y arrasa

Qué acento más gracioso y demás bromas sin ninguna gracia que todo andaluz ha tenido que aguantar alguna vez en su vida a cuenta de su forma de hablar. Ya sea el 'ceceo', el 'seseo' o simplemente algún deje a la hora de pronunciar o jerga local... son 'batallas' habituales para todo aquel nacido o criado más abajo de Despeñaperros.

Tal es la situación que muchos andaluces cuentan cómo se les pide 'corregir' o al menos tapar su acento para favorecer la comprensión. Una especie de habla 'neutra' para hacerlo más "entendible". Y eso mismo fue lo que le ocurrió a Ismael Figueroa, trabajador de la Cadena SER que ha contado su experiencia en directo, en Hoy por Hoy, el programada de Àngels Barceló.

Tras hablar de acentos en el programa, Barceló ha dado paso al encargado de llevar las redes, que iba a leer los mensajes de la audiencia. Sin embargo, entre ambos se ha entablado un breve diálogo que ha servido para que el periodista nacido en Lantejuela (Sevilla) contara sus vivencias.

"Yo tengo un acento ceceante. Cuando llegué a Madrid el primer día, varios profesores me dijeron que me quitara la 'z' o de Madrid para el norte no me iba a entender nadie nunca. Fue un poco complicado", comienza relatando el joven sevillano.

Además, recuerda que vio "que en antena, nadie, ningún los presentadores ceceaba y dije 'pues es verdad'. Así que pasé por un foniatra".

Esa experiencia de "meses", consistía en sesiones "todas las noches diciendo 100 palabras mezcladas 'z' y 's', tipo quinientos 'zezenta' y 'zeis'... Era una locura".

Tras escucharle, Àngels Barceló le ha preguntado si a él le gusta defender su acento. "Yo si pudiera hablaba con la 'z' todo el tiempo", ha respondido. De nuevo Barceló le ha animado, porque "aquí puedes hablar con la 'z' siempre que quieras', dándole pie a leer los mensajes de los oyentes ceceando... "si sabes hacerlo diez años después".

"No sabéis el peso que me he quitado de encima... Casi 10 años después", ha escrito Ismael Figueroa en un mensaje de Twitter que no deja de compartirse.

¡Ole tú!