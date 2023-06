Un traumatólogo lanza a un aviso a quien suela caminar descalzo por la playa: es importante saberlo

El traumatólogo José González ha lanzado un aviso a todas aquellas personas que suelen caminar descalzas por la playa, sobre todo ahora que llega el verano.

En una entrevista en Más Vale Tarde, el especialista ha afirmado:"Yo siempre digo a mis pacientes exactamente lo mismo: en casa prohibido totalmente andar descalzo si uno tiene cualquier pequeña alteración en los pies".

González ha admitido que no le importa que una persona ande descalza por casa "si tiene una pisada rigurosamente normal" y siempre que tenga menos de 50 años.

"A partir de cierta edad hay que andar siempre con zapatilla y, a ser posible, de máxima amortiguación", ha subrayado antes de abordar el tema de las playas: "Si la playa es lisa lisa, como la de Cádiz, a mí no me importa que el paciente camine descalzo. Ahora bien, si la playa es inclinada yo recomiendo siempre a todos mis pacientes que no más de 20 metros en una dirección y cambien a otra dirección".

"¿Por qué razón?", se ha preguntado antes de responderse él mismo: "La biomecánica de la cadera se ve afectada y al final aparecen dolores".

Por lo demás, González ha afirmado que estar todo el día en chancletas debería estar "hasta prohibido": "Es decir, en la piscina estar un rato me parece correcto, en la playa dependiendo si es lisa o no es lisa, se puede estar. Pero todo el día con las chancletas desde el punto de vista médico no es la mejor opción".

"Hay que tener en cuenta la biomecánica del organismo humano: el impacto del pie en el suelo genera una onda de choque que se trasmite a lo largo del cuerpo y repercute en la biomecánica de las articulaciones.", ha explicado.

Y ha añadido: "Ese impacto la repercusión que va tener sobre la biomecánica es muchísimo mayor que si la onda de choque es menor. Con lo cual, cuanta más amortiguación tengamos en el calzado, muchísimo mejor para todas las articulaciones".