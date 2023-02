Triunfa al contar la escena que ha visto en un Mercadona entre un niño y su madre

El usuario de TikTok @beardeduck28, un streamer con casi 900.000 seguidores en la plataforma, ha contado el entrañable momento que ha presenciado entre una madre y su hijo de siete años cuando ha ido a hacer la compra a Mercadona.

Para celebrar el Día de San Valentín, como cada 14 de febrero, es habitual que las parejas se hagan sorpresas, regalos o simplemente celebren el amor.

Sin embargo, en este caso concreto, ha sido el afecto de un niño de siete años hacia su madre el que ha provocado miles de interacciones en TikTok y una ovación de comentarios de gente alabando el detalle que ha tenido el menor tras hacerle un regalo a su progenitora.

De hecho, ha recopilado en menos de 24 horas cerca de 290.000 reproducciones y más de dos millones y medio de reproducciones en la plataforma.

"Estaba en el Mercadona comprando cuando he visto a un caballero de siete años como no he visto en mi vida", ha empezado relatando el tiktoker.

A continuación, ha explicado que, cuando se ha puesto en la fila de la caja, había justo delante de él una señora comprando junto a un niño pequeño que no se movía de su lugar en la cola.

"Ella se ha ido al otro lado para ir metiendo la comida en las bolsas y el niño, que he supuesto que era su hijo, estaba en la parte de donde se paga, como si tuviera algo además de la compra de la mamá", ha narrado.

"La madre se ha acercado a pagar y el niño seguía sin moverse de donde estaba yo. Y yo, claro, no he empezado a poner las cosas en la cinta porque el niño no se movía. No sabía qué estaba haciendo ahí", ha seguido relatando.

Y ha sido justo después de este momento cuando el internauta ha entendido el por qué de la actitud del menor: "El niño tenía una bolsita en la mano. Paga la madre y dice el niño "señorita, ahora me toca a mí". Me ha sacado una sonrisa. Ha cogido la bolsa, la ha puesto en la cinta y ha sacado un perfume. Y dice "esto se lo voy a regalar a mi mamá". Y la madre, pues, imagínate cómo estaba".

El tiktoker ha contado también que el pequeño ha pagado el perfume con un billete de diez euros y una gran "cara de satisfacción" por el detalle que iba a tener con su progenitora. "Yo estaba alucinando", ha dicho emocionado.

"Me han dado ganas de pagárselo yo", ha confesado, después de alabar la "educación" del menor. Para terminar, ha asegurado que ha "disfrutado del momento", como otros muchos usuarios de la plataforma, que se han emocionado al escuchar el relato.