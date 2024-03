Un andaluz que ha estado en Brasil destaca algo que piensan ahí de los españoles

El creador de contenido en TikTok @rodri_soriano, un joven español que ha estado estudiando en Brasil, ha contado en un vídeo tres cosas que le han sorprendido de su estancia en el país sudamericano.

Lo primero que destaca es que en Brasil la gente se piensa que los turistas no se duchan lo suficiente. "Nos dicen que no nos duchamos. Me lo dijeron en una fiesta y me quedé en shock", asegura.

"Tienen asociado que el turista no se baña o se baña poco y cuando vamos, como ahí se suda mucho, se ve que piensan que vamos sudando", afirma.

El segundo punto que piensan de los españoles es "que somos racistas". "Influyen dos factores, el de la colonización que lo tienen muy presente y el segundo es lo de Vinicius, todo lo de Valencia de lo de los insultos, etc", describe, añadiendo que conoce a mucha gente que se lo comenta.

Finalmente, el tercer aspecto que destaca es que no usan ni plato hondo ni cuchara. "Es algo que me sentía extraño cuando lo pedía. Te lo sirven todo en plato llano, es una tontería pero es raro. La cuchara no la utiliza casi nadie, son tonterías pero me hacían sentir raro", remata.