Un argentino advierte lo que nunca debes decir en España: lo cuenta por experiencia

El creador de contenido argentino Nico Ávila (@nicolasavilaa) ha contado una situación que le ha ocurrido en España debido a un choque cultural que puede pasar y pasa mucho.

Los choques culturales son frecuentes, sobre todo cuando una persona ha emigrado recientemente a un país con costumbres diferentes, especialmente en el significado de algunas palabras.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Casi me echan de un bar por decir unas palabras", ha afirmado el usuario, referenciando que por algo que dijo se produjo el choque. "Si quieres emigrar es muy importante que tengas en cuenta que una palabra en español puede tener muchos significados", advierte.

Se encontraba tomando un par de cervezas en un bar de España con unos amigos y, cuando las pidió al camarero, este trajo unas patatas fritas como aperitivo. "Yo tenía un hambre que no me lo podía explicar, y dije: 'Uy, ¡qué rico!'".

Por lo que tras decir eso, el camarero se giró acto seguido y le dijo: "Eres un desubicado". "Cuando tú dices qué rico puede significar que se lo dices a una persona, como diciéndole qué fuerte (atractivo) que estás", ha explicado.

Sin embargo, algunos usuarios españoles no han entendido la reacción del camarero. "Yo no lo entiendo, soy español y sí decimos qué rico cuando una comida está rica", ha comentado un usuario. El vídeo ha acumulado más de 52.000 reproducciones y 1.000 'me gusta'.