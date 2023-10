Un camarero muestra lo que hacen en muchos bares cuando pides un descafeinado: no es para bromas

Más de uno habrá vivido alguna vez una extraña sensación: ir a un bar, pedir un café descafeinado y, luego, notar síntomas de que la cafeína corre por su sangre. No poder dormir bien o mostrarse más activo de lo normal es lo más habitual.

La cuenta de TikTok de la King’s Tavern Mataró ha subido una publicación advirtiendo de que es más habitual de lo que pueda parecer que en los bares sirvan café normal cuando se pide descafeinado.

Para mostrarlo, ha recreado una escena ficticia en la que un camarero le dice a otro: "¿Me puedo llevar yo los cafés? Recuerda que uno es descafeinado". "¡Ostras! No me he acordado, pero tranquilo, no se enterará. Tú sírvele café normal y ya verás como no se entera", responde el otro.

El profesional de la hostelería avisa: "Esta situación es más común de lo que a mí me gustaría en los bares, que pides un café descafeinado y te sirven un café con cafeína pensando que lo tuyo es algo psicosomático, que si te lo tomas no te vas a enterar".

"Si vienes al King's puedes estar tranquilo o tranquila de que el café que pides es el que se te sirve. Nos aseguramos de que siempre sea así", garantiza.

En los comentarios numerosos usuarios han advertido de las consecuencias que puede tener esa mala práctica. "Pues mi madre lo pide sin cafeína porque tiene la tensión alta, le hacen el lío y puede irse al hospital fácilmente", ha avisado una persona.

"Tienes razón... de hecho yo creo que el día que me ponen café normal no duermo😏", dice otro, y el camarero lo confirma: "Muchas veces me ha pasado de estar bien despierto en la cama y no entender por qué. Y pensando pensado recuerdo que he pedido uno descafeinado en…".

Otra persona ha señalado: "Trabajo en hostelería y eso lo llevamos a raja tabla y en otros bares les he dicho que me lo cambien si no me lo ponen descafeinado ya que no puedo...".

"Por suerte hay sitios donde aún se respeta, como en tu tu trabajo. Yo tengo que tener mucha confianza a la hora de pedir ciertas cosas", dice el camarero.