Nano responde así de tajante a quienes no entienden que lleve tantos tatuajes si no tiene dinero

Nano, el joven que ha impactado a media España al contar que tiene dos trabajos para poder sacar a su familia adelante, ha respondido a una de las preguntas críticas que más se está repitiendo desde hace unas semanas: ¿por qué lleva tantos tatuajes si hacérselos es caro?

En una intervención en el canal de Twitch ZonaGemelos, el joven ha explicado que esos dibujos se los ha hecho "un tatuador del barrio con su estudio".

"Mi primer tatuaje fue con él y sabe mi situación y me hace precio. Me pone cita para dentro de seis o siete meses, yo voy ahorrando poco a poco", señala.

Nano ha detallado que el último tatuaje, en el brazo, se lo hizo hace un mes y medio dos. Y resalta que sólo le falta la tripa y la espalda para tener el cuerpo totalmente tatuado.

En esa misma intervención, el joven ha aclarado que no ha cobrado ni un euro de sus visitas a la televisión. "Digo igual cuando les digo que voy me lo dicen ellos. Y no me dijeron nada ni nada", ha explicado. En el canal, le han hecho ver: "Entiendo que la tele tiene mucha repercusión y tú vas acabar ganando a largo plazo gracias a ellos".

"Estoy agradecido con ellos porque me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero. Y pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido", ha dicho.

El testimonio del joven ha provocado una enorme ola de solidaridad, pero también críticas a la que respondió él mismo: "Vamos a ver, ¿yo he pedido algo? Yo solo lancé un mensaje en el que opinaba desde el corazón andando hacia el trabajo. Yo no me quejé de nada. Es más, lo digo en el vídeo: yo estoy sin coche porque estoy yendo al trabajo. No es una excusa. Yo estaba contando mi experiencia normal, no sabía que iba a pegar este boom e iba a pasar todo esto".