Aplausos a un camarero por lo que hizo a una clienta que se quejó de un plato tras comerse la mitad

El usuario de TikTok @soyfelber, que trabaja en un restaurante, ha contado qué hizo cuando una clienta que le devolvió un plato de comida tras comerse la mitad diciendo que no le gustaba.

"Os voy a contar lo que ha pasado hoy en el bar. Ha venido una mesa de cuatro personas a comer menú del día. Una de ellas ha pedido espaguetis a la boloñesa. He sacado toda la comida, han empezado a comer y de repente mi madre me ha traído un plato de vuelta de los espaguetis a la boloñesa que no le gustaban y que por favor se lo cambiase por unos espárragos con jamón", empieza contando el trabajador.

Y sigue: "A ver, Antonia, que yo no tengo ningún problema en cambiártelos, de hecho te los voy a cambiar, te hecho se los he cambiado, pero no voy a permitir que se rían de mí. Es que no. A mi padre no le hace gracia que haga estas cosas, pero es que hay veces que no podemos ser tan tontos".

"Si tú me devuelves medio plato de espaguetis, pues lo siento, Antonia, pero te voy a dar medio plato de espárragos con jamón y así lo he hecho. Ya sé que muchos me vais a decir: pero eso está mal, porque así no se hacen las cosas, los clientes siempre tienen razón. Pues no. Lo siento, pero no", afirma tajante.

"Yo te prometo que si te comes un poco, cuatro cucharadas y dices: es que de verdad que no me gustan. Sin ningún problema te los cambio, te pido perdón porque no te haya gustado y lo que tú quieras, pero lo que no puedes hacer es traerme más de medio plato comido con que no me ha gustado. ¿Y ahora te has dado cuenta? ¿En serio? ¿Necesitas comerte medio plato?", pregunta.

Y acaba zanjando: "Pues es lo que hay: si te comes medio plato y me lo quieres cambiar te doy medio plato. Punto".

En los comentarios, numerosos usuarios han aplaudido lo que hizo el empleado. "Yo le hubiera dado el plato entero de espárragos pero le hubiera cobrado el plato de espaguetis", dice uno.

Otro señala: "Uno se da cuenta a la primera cuchara que no le gusta no a medio plato. Bien hecho, yo le cobraba los dos y apañada". Y uno más: "Muy bien, lo has hecho genial, la gente tiene mucha jeta".