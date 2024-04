Un chico vacila con la pregunta de una joven sobre "cómo habla la gente que no es de Madrid"

El creador de contenido conocido en TikTok como @cabrafotuda ha usado el vídeo que ha publicado una usuaria de la plataforma preguntando "cómo habla la gente que no es de Madrid", en referencia a los diferentes dialectos que existen en España.

"Cuando estáis en vuestra casa, ¿habláis con vuestros padres en español o en catalán? ¿Mezcláis los idiomas?", ha consultado la chica, y esto ha empezado contestando el joven: "No, hablamos silbo gomero. Sí, lo utilizamos. Según los diez mandamientos de Jaume I, solo se puede hablar para tocar las narices a los madrileños".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Usando el mismo tono vacilón, ha dicho que "hay una leyenda popular que dice que si pillan a dos valencianos hablando valenciano entre ellos, a Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) le sale una almorrana".

Para responder a esta segunda pregunta, ha bromeado con que él sí que lo hace, pero solo para los "rituales satánicos y para invocar a Lucifer para pedirle perdón por hablar valenciano". También en los restaurantes: "No hombre no... ¿Cómo le voy a hablar en ese idioma (a un camarero)?".

"María Luisa, con la de veces que has venido a Gandía, que yo ya te he visto alguna vez, te recomiendo que te des una vuelta por ahí, y acude a comercios locales, verás como tú sola te respondes a esa pregunta", ha concluido el creador de contenido en un vídeo que ha recibido cerca de 100.000 'me gusta'.