El actor Joaquín Kremel rescata una noticia reciente sobre Imanol Arias tras su polémica y triunfa

El actor Joaquín Kremel está cobrando gran relevancia en las redes sociales gracias a un mensaje que ha publicado sobre Imanol Arias, después de que éste cargase en una entrevista contra la Agenda 2030, aunque no la llegase a nombrar.

Tras la polémica generada por las palabras de Arias, Kremel ha rescatado una noticia publicada el pasado 29 de febrero en Infobae y titulada: "Imanol Arias negocia con la Fiscalía para llegar a un acuerdo y evitar los 27 años de prisión en la causa de fraude fiscal que se juzgará en junio".

Junto a esa noticia, Kremel ha escrito: "No es la 2030, la agenda del intérprete es esta 👇".

La mención a esa agenda viene porque Arias aseguró en una entrevista a Infobae desde Argentina: "Me he propuesto encontrar el resquicio para no cumplir con la agenda que nos asesina".

Según Arias, "somos vasallos felices abrazando una tecnología, trabajando para ella, creyendo que nos facilita las cosas, y sin reaccionar cuánto sabe de nosotros y la medida en la que nos transforma".

"Creo que estamos en vías de ser la sociedad más sumisa e infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con ‘grandes logros’ y rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral", añadía.