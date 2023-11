Un dependiente cuenta la surrealista situación que vivió con una mujer en una tienda de ropa

El usuario de TikTok Unay (@unay_ferrer_), un joven que trabajó como dependiente en una tienda de ropa, ha contado lo que vivió con una clienta que casi acaba llamando a la Policía por un cambio de ropa.

La mujer quería dejar una prenda y llevarse otra, que era del mismo modelo, color y talla argumentando que las prendas se tallaban individualmente como querían y que le queda una mejor que la que había comprado.

"Yo le hice el cambio, le grapé los tickets y le desee buenas tardes", afirma. Ella se cabreó porque no quería que le hicieran eso, ya que buscaba devolver la prenda y llevarse la nueva. Hasta le recriminó que fuera nuevo porque siempre le hacían bien la gestión.

"No soy muy listo y unas oposiciones no me he sacado para estar aquí, pero hombre, un poquito de respeto que yo esto lo cuento como una anécdota, pero tú trabajando me llamas tonto y soy un gusilu que me pongo rojo y quiero echarme a llorar", recuerda.

Entonces hasta le amenazó con llamar a la Policía: "Ya después de enfadarse mucho me dice que como no me lo haga llama a la Policía y que si la tiene que personar aquí la persona".

Ahí tuvo la suerte de que pasó su encargado por detrás y vio que estaba entrando en pánico y se puso a hacer la operación. "Me comentó que lo que quiere ella, porque siempre lo hace así, es dejar esta prenda, que le des el ticket de la devolución, pagar otra prenda y que le des el ticket de compra", explica.

Cuando se lo hizo le dio la mujer un billete grande y no tenía cambio. "Ahora sí que me voy preso. Voy a decirle a mi familia que le quiero por WhatsApp, porque voy a estar en Guantánamo 7 años sin ver la luz del sol porque no tengo cambio para esta señora", ironiza sobre esa situación.

Al final, cogieron cambio de otra caja y se lo dieron para terminar la operación y que se pudiera ir tranquila la mujer.