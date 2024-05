Este es el puesto de Argentina como potencia militar en el ranking mundial

La crisis entre Argentina y España no ha hecho más que comenzar. El principal motivo de la desavenencia entre ambos países tiene que ver con las palabras de Javier Milei, presidente argentino, durante un acto junto a Vox en Madrid. Sin embargo, ha desembocado en la retirada de la embajadora española en Argentina.

La posibilidad de que haya más represalias si Milei no se disculpa públicamente con Pedro Sánchez no se descarta. Así que es importante saber qué puede suceder si este conflicto va a más y no se soluciona de forma diplomática.

Puesto de Argentina como potencia militar

Según el último informe publicado por Global Firepower (GFP), con una puntuación de 0,3823 el país gobernado por Milei se sitúa en el puesto 28 de 145. Se considera como puntuación "perfecta" el 0,0.

El ranking lo encabeza Estados Unidos, con una puntuación de 0,0699. Le siguen Rusia (0,0702), China (0,0706), India (0,1023) y Corea del Sur (0,1416). Y completan el Top10 Reino Unido (0,1443), Japón (0,1601), Turquía (0,1697), Pakistán (0,1711) e Italia (0,1863).

Así funciona el ranking de Global Firepower



El sistema de clasificación que elabora Global Firepower bajo la fórmula PowerIndex. Se trata de un método de análisis exhaustivo que tiene en cuenta más de 60 factores individuales. Se conjugan datos que van desde la cantidad de unidades militares y la posición financiera hasta las capacidades logísticas y la geografía.

"Nuestra exclusiva fórmula interna permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas compitan con potencias más grandes y menos desarrolladas y se aplican modificadores especiales, en forma de bonificaciones y penalizaciones, para refinar aún más la lista que se compila anualmente", se detalla en la clasificación de Global Firepower.

En este sentido, primero es necesario destacar cómo se leen los indicadores de esta clasificación. A cada una de las 145 potencias mundiales analizadas se le otorga una puntuación cuyo máximo es 0,0000. Desde Global Firepower recuerda que dicha nota máxima es "inalcanzable de forma realista" con dichos parámetros.

Así, cuanto menor sea la puntuación, mayor será la consideración como "poderosa" de la capacidad convencional de combate de un país.