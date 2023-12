Un deportista muestra cómo es una maratón en Kenia: no puede seguirles el ritmo

El usuario de TikTok @pitufollow ha publicado un vídeo en medio de una maratón en Kenia donde, a pesar de su buen estado físico, no puede seguirles el ritmo.

"Pasa cuando intentas entrenar con los mejores keniatas del mundo", ha empezado diciendo mientras se grababa corriendo junto a un numeroso grupo de personas.

Según ha contado, la carrera ha sido toda una "locura", ya que, entre otros factores, han sido "2.400 metros de altitud y todo va subiendo".

Por el estado físico de los deportistas de Kenia, se ha quedado "solo" porque todos le han terminado adelantando.

"Estoy corriendo recto, pero hay un montón de caminos y no sé por dónde tengo que ir. Me he quedado solo aquí. Te revientan entrenando", ha concluido exhausto el joven deportista.