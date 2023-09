Un español cuenta lo que hacen los australianos para ahorrar dinero en el alquiler: "Para flipar"

En TikTok hay muchos españoles viviendo en Australia que están contando cómo se vive allí, literalmente en la otra parte del mundo. Un país con unas costumbres y una forma de ver la vida un poco distinta a la europea.

El creador de contenido @alex.cst__ ha contado en uno de sus vídeos cuál es el último "truco de ahorro extremo" que se está poniendo en marcha en Australia y asusta sólo de pensarlo.

"¿Sabéis lo que he visto que hace la gente en Australia para ahorrar dinero en la renta? Es un poco para flipar realmente", ha avisado antes de dar la noticia.

"No es compartir piso, compartir habitación. No, es que ahora hay gente que comparte cama. Duerme en la misma cama con otra persona que no conoce. Obviamente pagan a medias y te saldrá a pagar nada pero tío, que está durmiendo ahí con alguien que no tienes ni puta idea de quién es", ha finalizado.

En los comentarios muchos han alucinado y han contado que allí se pagan alquileres altísimos por lo que hay muchas personas que no tienen otro remedio. Y, según ha afirmado un usuario, no es el único país en el que pasa: "Aquí en Irlanda pasa eso también! Gente que paga más de 600€ por hacerlo, eh".