Una estadounidense apunta tres aspectos que diferencian a las citas de España de las de EEUU

La estadounidense residente en España @bella.in.spain ha descrito en un vídeo las diferencias que hay entre las citas en España en comparación con las que según ella son en Estados Unidos.

"Las citas con hombres en España son muy diferentes a las de Estados Unidos y tal vez sea por tres razones principales", comienza.

La primera razón que ofrece es que en Estados Unidos es "muy normal que un hombre pague cuando invita a una cita, ya sea una cena, un cine, etc". "El hombre suele pagar y no es porque las mujeres sean codiciosas, cazafortunas o egoístas, es porque no hay ley en Estados Unidos que diga que tenemos que recibir el mismo salario", asiente.

Además, lo compara diciendo que "en España no existe esa brecha salarial entre hombres y mujeres" y que ella, por cómo se crió, está acostumbrada a que los hombres mantengan a sus mujeres. "No estoy de acuerdo con eso, no creo que esté bien.

Pero por mi educación y mi cultura es a lo que estoy acostumbrado", asegura, explicando que ahora en España ve que la factura se divide al 50%, algo que considera "justo".

El segundo aspecto que resalta es que "los hombres en España son más románticos y mucho más cariñosos". Además, añade que los españoles son más delicados y tienen más intención de presumir de su cita con sus amigos: "No te van a esconder ni a mantenerte en secreto por las expectativas sociales".

Finalmente, la última es que en Estados Unidos le han llegado a decir que no pueden salir con ella o que no tienen tiempo porque están enfocándose en su carrera y no pueden hacer todo.

"Se lo conté a uno de mis amigos españoles, que en Estados Unidos pueden dejar pasar una buena relación por su carrera profesional, y me miraron como si estuviera literalmente loca. No entienden esa idea", finaliza.