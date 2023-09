Un español enseña lo que vale comer en su comedor de la facultad en Brasil

El usuario de Tik Tok @rodri_soriano, un joven español que vive en Brasil, ha enseñado a sus más de 3.500 seguidores cómo es un menú de su comedor en el país sudamericano y el precio que tiene. "Lo vais a flipar", advierte.

Comienza enseñando la ruta por la que tienen que acceder, que parece casi que se está metiendo en una casa ajena. "Pero no, es por aquí, hazme caso que aquí viene toda la facultad aquí", indica.

El joven relata que se come a las 11 de la mañana, una hora extraña para él, y explica que el proceso comienza con los estudiantes dando su documento de identidad para pagar el menú, que vale unos 34 céntimos.

Después el proceso sigue como en cualquier comedor: se cogen los cubiertos, el vaso de agua y se va a la zona donde sirven la comida. En este caso, el joven coge judías, arroz, pollo y yuca.

"No sé lo que estoy comiendo, pero no voy a repetir. Creo que ha sido la mezcla más rara que he hecho, alubias con judías con zanahoria y arroz", asegura, antes de comerse un plátano de postre.