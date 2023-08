Un español en Irlanda se hace la gran pregunta después de fijarse en cómo va la gente allí

Siempre se ha dicho y parecía que era parte de la leyenda urbana que rodea a los españoles, pero un conocido tiktoker nacional lo ha confirmado.

Nacho Barrueco, que cuenta en la red social su día a día "sobreviviendo en Irlanda", ha explicado su experiencia con los niños y las personas mayores del país del norte de las islas.

"Hoy me he enterado de una cosa que por fin ha confirmado mis sospechas. Yo no entendía porque los niños venían sucios a clase, como con costritas en la cabeza", empieza explicando este docente.

Tal era la situación, que el influencer se preguntaba si es que no se bañaban, "pero evidentemente pensaba que sí se bañaban". Spoiler... pues igual no tanto.

Una compañera irlandesa se lo ha confirmado, prosigue, contando cómo le dijo que allí a los niños pequeños y a las personas mayores se les baña "una vez cada diez días".

Al hilo de esto, Nacho cuenta también lo que le extrañaba que el propietario del piso donde vive le reprochase que se duchase "todos los días". "Y es que no es normal ducharse aquí todos los días en Irlanda".

Así que termina respondiendo a la pregunta típica cuando se habla de higiene. ¿Los españoles nos duchamos demasiado? Según los compañeros de Nacho, sí, porque "somos unos exagerados con las duchas".