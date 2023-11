Un español que se llama Nacho cuenta lo que le responden siempre en Irlanda cuando dice su nombre

El usuario de TikTok @nachobarrueco_, español que vive en Irlanda, ha explicado con mucho humor lo que le pasa en aquel país cada vez que alguien le pregunta cómo se llama.

"¿Tú te crees que hay derecho de que en este país no quiera decir cómo me llamo? No lo quiero decir porque me hacen bullying los irlandeses", empieza diciendo el usuario, que explica que, cada vez que le preguntan cómo se llama y él responde que Nacho, recibe el mismo comentario.

"Y ellos. gua gua. Nacho, Gua gua. Like Nacho and cheese? Y digo: Sí, like Nacho and Cheese. Y ellos jajajaja jajajaja. No se lo toman en serio y yo les trato de explicar: Nacho is a normal name in Spain. Actually is Ignacio, but my name is Nacho. Y no se lo creen", se lamenta con humor.

"Y unas faltas de respeto. Los críos, los críos, no me tienen respeto en la escuela. Nacho and cheese, Nacho and cheese, Nacho and cheese. Paso tío, paso", exclama.

Y por último acaba comprendiendo un poco esas reacciones: "Luego me pongo a pensar y en verdad es como si te viene un guiri le preguntas su nombre y te dice aguacate o berenjena. Claro, yo me descojonaría".

"Ahora ya con la experiencia cada vez que me preguntan mi nombre digo: Nacho, like Nacho and Cheese. Lo digo yo, orgulloso. Sí, like and cheese Como un nacho con guacamole", zanja.