Un español señala las diferencias que nota en las calles españolas respecto a las de Noruega 

El usuario de Tik Tok @unopornoruega, un joven español que vive en Noruega desde hace dos años, ha vuelto estos días a España para pasar tiempo con su familia y volver a casa de vacaciones.

Durante estos días en casa, el joven se ha dado cuenta de las diferencias que hay con la forma de vida que lleva en Noruega y ha elaborado un vídeo para hablar del "choque cultural inverso".

"Antes bajaba a España y no notaba gran cambio, pero ahora al llevar ya dos años ahí sí que ha transcurrido el tiempo necesario para poder vivir la experiencia. Estos días he vuelto y sí que me han chocado muchas cosas que en la vida me habrían molestado", reconoce.

La primera de la que habla es del ruido que hay en el transporte público, bares, centros comerciales y en general en la calle. "Hay mucho más que en Noruega", apunta.

A continuación destacó la contaminación y la alergia: "En Almería hay mucho viento y hay polvo y arena, que se suma a una contaminación mucho más elevada. Eso con el tema de polinización de árboles ha hecho que me tuviera que tomar pastillas y que ahora lleve días con congestión nasal".

También destaca que en España la gente vive estresada y con prisas. "Eso se nota en la conducción, aquí se conduce mejor a la hora de hacer maniobras, pero se respetan menos las velocidades, las señales, etc", explica.

"Además, el nivel de suciedad es tremendo. Vas por la calle y la gente tira el cigarro o el chicle al suelo. Eso es algo cultural que tenemos instalado de que lo tiramos y ya vendrá alguien a limpiarlo. Igual que con las heces de los perros", apunta, antes de rematar con que aquí se les grita a los niños mucho más que en Noruega.