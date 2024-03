Una americana dice qué le pasó en España al pedir hielo para un café: los españoles no lo entienden

La usuaria de TikTok @daniellegrobman, estadounidense que vive en España, ha compartido lo que le ha pasado al pedir hielo para un café que quemaba y ha pedido que los españoles le digan si es tan raro lo que solicitó.

"Sólo quería un café americano, no buscaba nada, pero estuve a punto de empezar la siguiente guerra mundial. Digo: 'Hola, un americano, por favor'. Me lo da y me quemo la maldita lengua. Y eso fue el primer sorbo", empieza recordando.

"Y dije: ¿Me puedes dar un cubito de hielo? Porque quería enfriarlo. La mujer me miró como si hubiera cometido un pecado y yo me quedé allí como... ¿Pero me lo das o no? La mujer solo me miró como... desconcertada es la mejor palabra que puedo usar", describe.

Por eso, la usuaria pregunta si está equivocada por haber pedido un cubito de hielo: "¿Qué tiene de malo querer un cubito de hielo? Ella me miró como si fuese la primera persona en la historia de la humanidad que hubiera pedido un cubito de hielo para el café. Y esto me hizo pensar: ¿soy la primera persona que pude un cubito de hielo para el café? No puedo ser la única".

Entre las reacciones, abundan las de los españoles que no entienden lo que le ocurrió, dado que echar hielo al café es algo muy habitual. "En realidad es bastante común tomar café con hielo en España", dice uno.

Otro señala: "Pues yo lo pido muchas veces y es de lo más normal. Te toparías con alguien raro".

También hay quien señala qué ha podido pasar: "En España es normal tomar café con hielo o café para hielo. Pídelo así. Sobre todo en el sur y por supuesto en Madrid. Lo raro es pedir un cubito de hielo".

Y en el mismo sentido, otro dice: "El problema es que el Americano no es considerado café, es café aguado. Si lo quieres frío, pides café con hielo".