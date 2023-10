El hombre del coche gris vive una de las peores pesadillas de todo conductor después de aparcar

Aparcar puede ser un suplicio al alcance de cualquier tortura medieval. Buscar un lugar en el que dejar el coche en una ciudad un día con mucho tráfico, que sea festivo o simplemente con la calle en obras puede provocar severos problemas, sobre todo en cuanto a la paciencia se refiere.

En TikTok se ha viralizado lo que le ha ocurrido al integrante del coche de color gris, que acaba de estacionar justo entre la furgoneta blanca y la de color negro en una zona bastante estrecha.

¿Y qué les ha pasado? Pues que después de aparcar no puede salir del coche porque la puerta choca con la furgoneta de al lado.

Una mujer lo graba y se escucha perfectamente cómo se parte de risa mientras observa cómo intentan salir del vehículo: "No me lo puedo creer. Por no buscar sitio para aparcar. Es capaz de salir por el maletero".

Y ojo porque finalmente, después de mucho sufrir, acaba saliendo por el maletero del coche. "Este me gana a cabezón", ha dicho la mujer que lo ha captado con el móvil en un vídeo que supera los 38.000 'me gusta', los 1.700 comentarios y los 6.400 enviados en unas semanas.