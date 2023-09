Feijóo dice que tiene los votos a su alcance y Javier Aroca le da la puntilla de forma inmediata

El tertuliano Javier Aroca ha dado la puntilla en la Cadena Ser al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste afirmase en el Congreso que tiene a su alcance los votos para ser presidente del Gobierno pero que no acepta el precio que le piden.

En su intervención ante el pleno del Congreso para solicitar la confianza de la cámara a su investidura, Feijóo ha asegurado ante las exigencias del expresident catalán Carles Puigdemont que tiene a su alcance los votos que necesitaría para ser investido presidente del Gobierno, pero ha subrayado que no acepta pagar el precio que le piden para serlo.

Acto seguido, Ángels Barceló ha apuntado: "Eso es mentira, porque si tiene los votos de Junts no tiene los votos de la ultraderecha. Unos votos eliminan a los otros. No tiene los votos".

Y Aroca ha rematado: "Ese es el problema de beber café descafeinado, que es muy bueno para la salud. Pero, claro, si bebes descafeinado no tienes cafeína y tú no puedes estar con un partido que no está descafeinado como Vox y al mismo tiempo querer reivindicar el apoyo del resto de los partidos".