Un magistrado emérito del Tribunal Supremo es tajante con la sentencia de Aldama: "Es escandaloso"

Lunes histórico para la justicia española. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

De este modo, el exsecretario de Organización del PSOE ha pasado en cinco años de ser mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministro a ser condenado a prisión. El Tribunal Supremo ha atribuido tanto a Ábalos como a Koldo delitos de organización criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias, pero Aldama, a pesar de su participación, no va a entrar en prisión "por su aportación al descubrimiento de los delitos" a lo largo del juicio.

"El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año", destaca la sentencia. Además, los magistrados concluyen que los tres "formaron una organización criminal que cometió graves delitos de corrupción".

De toda la sentencia, lo más llamativo ha sido la pena de Víctor de Aldama, que ha tenido multitud de análisis.

La opinión del exmagistrado Martín Pall´ni

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado que "es llamativo" lo que ha ocurrido con Aldama. "En los estándares internacionales de comportamiento de la judicatura, aprobado por Naciones Unidas y que firma España, se habla de una persona a ojos de un observador neutral. Yo no soy neutral, pero yo pondría eso que acabas de plantear, que lo examine un observador neutral", ha llegado a decir.

El exmagistrado ha seguido diciendo que le parece "absolutamente escandaloso". "Lo que se ha producido es escandaloso", ha insistido.

Martín Pallín ha recordado que es consciente de que está dentro de un movimiento que empezó en Italia con el terrorismo, que "se llamaban los pentiti o los arrepentidos".

"Es muy peligroso. En Italia enseguida llamaron la atención porque claro, te libras tú de la pena, como ha sucedido, y le echas el muerto a otro, que vete tú a saber si es cierto o no es cierto", ha descrito. "Yo no veo documentos acreditativos de todo lo que dice Aldama, solamente son palabras, palabras, palabras", ha concluido Martín Pallín.