Víctor de Aldama aclara lo que quiso decir a la salida del Supremo tras evitar la cárcel y pone nombres "a los que vienen detrás" 

Histórica sentencia del 'caso Mascarillas'. El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de cárcel al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a 19 años a su antiguo asesor, Koldo García por diversas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

También, a cuatro años y medio de prisión al empresario y comisionista Víctor de Aldama... pero no entrará a la cárcel por haber colaborado con la Justicia. En detalle, la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo recoge que se suspende la ejecución de la pena "por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año".

A la salida del juzgado, Víctor de Aldama dejaba un mensaje más que llamativo. "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren", apuntaba ante los micrófonos de la prensa que esperaba en la puerta.

Pura dinamita mediática y política en un momento de numerosas causas judiciales y policiales en curso. El propio Víctor de Aldama ha sido entrevistado horas después en Horizonte (Cuatro) y en este espacio ha aclarado lo que quería decir con ese no tan críptico mensaje.

"Lanzo ese mensaje adrede", adelantaba el empresario a preguntas de Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de Horizonte.

Adrede, ha seguido, "porque viene una causa importante, la de Plus Ultra, en la que hay una persona que creo relevante, Julio Martínez, al que ya se le está dando de lado y que parece que actuó por cuenta propia como pasó conmigo". "Mi mensaje era un 'ánimo, colabora'", ha añadido de inmediato.

Pero no se ha detenido ahí, ya que De Aldama ha señalado que ese 'ánimo' encubierto "también puede ser para Leire Díez o al propio Ábalos, que tiene mucho que decir tanto en (el caso del rescate de) Plus Ultra como en la presunta financiación del PSOE", alegando sin pruebas que el exministro pudo ser "coaccionado" en el rescate de la aerolínea.