Un peregrino cuenta el problema que tuvo en un albergue, cómo intervino la alcaldesa y el desenlace

El usuario de TikTok @pitufollow ha publicado un vídeo de lo que le ha ocurrido haciendo el Camino de Santiago en bicicleta al querer dormir en uno de los albergues disponibles para los peregrinos.

"Llevo ya 4 caminos y Fran 3 y no nos ha pasado esto nunca. Siempre en todos los albergues nos han acogido súper bien, y en este no han querido acogernos. Increíble", ha empezado relatando sin dar crédito a lo ocurrido.

Según ha explicado, la mujer que les atendió empezó a hacer "muchas preguntas", poniendo en duda que fueran peregrinos porque llevaban "muy pocas cosas encima", negándoles, al instante, comida y alojamiento.

"Al final ha aparecido la alcaldesa del pueblo y resulta que sí hay comida para los peregrinos y nos ha dicho que sí podíamos quedarnos, pero hemos decidido que no, porque venimos de buen rollo", ha continuado.

Tiempo después, ha publicado otro vídeo enseñando la carta que ha recibido por parte del ayuntamiento del pueblo en la que piden perdón por lo que había pasado.

Así se lo han hecho saber: "Sentimos mucho el trato recibido y les pedimos disculpas. Hasta ahora ningún hospitalero se había comportado de esta forma tan inapropiada".

También han advertido de que ellos no controlan "quién acude cada semana o cada quince días como hospitalero" y que, hasta ahora, siempre habían confiado en la Asociación y nunca habían tenido problemas de ningún tipo.

No obstante, han reiterado que "no es excusa" y que esta persona "no representa" a la gente del pueblo: "Estamos perplejos con esta actitud".

Por tanto, para el peregrino "el tema está cerrado", asegurando, segundos después, que volverán al pueblo otro año.