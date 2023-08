Una americana no da crédito con este gesto común que se hace en España

Llegar a un país nuevo supone adaptarse a un nuevo idioma, cultura, gastronomía y forma de vivir. Pero además, también implica tener que conocer el idioma de gestos y la forma de expresarse sin palabras.

Eso lo ha demostrado en un vídeo la usuaria de Tik Tok Rachel Anne, una estadounidense residente en Madrid, que ha publicado un vídeo comentando todo lo que tiene que entender cuando los españoles gesticulan.

"Sobre los gestos de manos de España porque sois más italianos que los italianos, que lo sepáis que creo que no lo sabéis. Sois muy italianos", comienza afirmando firmemente.

Por ejemplo, destaca el gesto de juntar el pulgar con el resto de dedos para decir que un sitio está lleno de gente: "No existe en Estados Unidos. Tú me haces este gesto hace cinco años y diría que es salir para un baile, pero no, supuestamente significa que un sitio está lleno de gente".