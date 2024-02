Un profesor de universidad arrasa al contar lo que le pasó con una madre en la revisión de un examen

En las últimas horas se ha viralizado en X, anteriormente Twitter, la publicación de un docente contando lo que le pasó con la madre de una alumna. Todo a raíz de otro mensaje que ha sido el que ha desatado la polémica en la red social de Elon Musk.

Hace unos días, una mujer rompía todos los registros numéricos de X con un mensaje que decía: "Pues a mí no me parece tan descabellado acompañar a un hijo a una entrevista de trabajo, incluso pedir permiso para estar presente en la misma y ayudarle si no sabe contestar a algo".

Unas palabras que han llegado desde el pasado 17 de febrero a casi cinco millones de personas, con todo lo que eso conlleva. Muchos han aprovechado la situación para contar situaciones descabelladas que han vivido con madres en distintos ámbitos y ha sido un profesor el que se ha llevado la palma con su anécdota.

"Mi primer año de profesor en la universidad vino UNA MADRE a la revisión del examen de la hija con su hija. No recuerdo mayor disfrute que el decirle: "cuando esté aquí mi madre podrá entrar al despacho usted también'", ha escrito.

