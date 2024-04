Un repartidor se queja de lo que le pasa por otros compañeros que "van de listos"

El repartidor y usuario de TikTok conocido como @soyamazonier ha hecho un alegato en contra de todos aquellos repartidores "listillos" y que "joden a todos los demás", por algo que hacen a la hora de repartir los paquetes.

"Hay porteros, recepcionistas, conserjes, llamadlos como queráis, que se están empezando a cansar de los repartidores porque hay mucho listo trabajando en paquetería", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con más de 200.000 visualizaciones y 7.500 'me gusta'.

¿Qué ha pasado para que se haya quejado públicamente en la red social de origen chino? Ha explicado que "mucho listo" deja paquetes al portero sin no llamar antes al cliente por el telefonillo de su casa. "Eso es un problema porque luego vamos nosotros y pasa lo que a mí", ha matizado.

Las consecuencias de ello llevan a situaciones como la que le ha contado, en la que un conserje se acercó a él gritando y reclamándole que debía llamar a los telefonillos uno por uno delante de él. "Lo tengo que verificar porque me mentís, me decís que no están para no subir y ahorraros tiempo", le advirtió.

"Me lo dice violento, empieza a llamar delante de mí y, evidentemente, no le ha contestado nadie al telefonillo y le he dicho ¿qué te crees?, yo no te voy a dejar paquetes porque quiera", ha manifestado, rematando que todos los repartidores que hacen eso "nos están perjudicando a todos".